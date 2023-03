Bürokratie in den Schulen

Zum "Querschläger" vom 23. 3. ("In der pädagogischen Dokumentatur"): Sehr geehrter Herr Messner! Sie schreiben mir wieder einmal aus der Seele! Ich war 31 Jahre lang HTL-Lehrer für Elektrotechnik. Die wachsende Bürokratie hat mich veranlasst, zwei Jahre vor meinem 65er in Pension zu gehen. Einer der Gründe, welcher das Haferl zum Überlaufen gebracht hat, war die Verpflichtung, am Beginn des Schuljahrs den geplanten Lehrstoff in das elektronische Klassenbuch (kann auf Knopfdruck vom Ministerium in Wien kontrolliert werden!) einzutragen. Das habe ich nie gemacht, da ich sowieso lehrplankonform unterrichtet habe. Warum eine Selbstverständlichkeit dokumentieren?

In diesen drei Jahrzehnten war auch mehrmals folgende Beobachtung zu machen: Kollegen, welche in der Personalvertretung aktiv waren, haben praktisch immer gegen neue bürokratische Auflagen, welche vom Ministerium kamen, Stimmung gemacht. Wenn so ein Kollege dann zum Abteilungsvorstand oder gar zum Direktor aufgestiegen ist, so ist diese Widerständigkeit schlagartig auf null gesunken. Schön brav alle Befehle befolgen, aber gleichzeitig sich dafür aussprechen, dass alle Schüler einmal Mauthausen besuchen müssen ...

Leider ist ja auch der Medizin- und Pflegebereich diesem wachsenden Bürokratismus ausgesetzt. Vielleicht gibt es von ganz oben eine äußerst fiese Strategie. Motto: "Im Schweiße eures Angesichtes sollt ihr euer Brot verdienen. Sollte die grundsätzliche Arbeit erfüllend sein, so wird diese mit einem kräftigen Schuss Bürokratie gründlich vergällt."



DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz