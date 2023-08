Bürokratie mit PV-Anlage

Ich habe auf unserem Wohnhaus eine PV-Anlage mit 20 kWp inklusive Stromspeicher und Überschusseinspeisung über die ÖMAG errichtet. Die Anlage wurde von einem regionalen Komplettanbieter fix und fertig (zu unserer vollsten Zufriedenheit) installiert. Alle notwendigen Behördenwege für Energieausweise, Förderungen des Bundes und des Landes, Einspeisevertrag, Netzzugangsvertrag, etc., habe ich selbst erledigt. Weiters musste ich mich mit dem Steuerrecht auseinandersetzen, da ich - unter Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung - den Vorsteuerabzug geltend gemacht habe und somit künftig die Verpflichtung zur Abfuhr der Mehrwertsteuer für den eingespeisten und privat verbrauchten Strom besteht. Alles in allem ist der mit diesen Maßnahmen verbundene bürokratische Aufwand enorm. Auch die Investitionskosten sind - trotz guter Förderung - beträchtlich. Ob meine Frau und ich (beide 66-jährig) die Amortisation dieser Kosten noch erleben, ist fraglich. Und dennoch: Allein für das Gefühl, künftig weitgehend energieautark zu sein und den PKW mit Eigenstrom betreiben zu können, war es für uns die Sache allemal wert.

Dabei stellt sich die Frage, warum es nicht - wie in Deutschland bereits seit Beginn dieses Jahres - möglich ist, die Mehrwertsteuer für PV-Anlagen generell zu streichen und im Gegenzug die Bundesförderung (inklusive der nervigen Fördercalls) einzustellen. Der Einnahmenausfall des Bundes dürfte unter dem Strich überschaubar sein. Dies würde zu einer wesentlichen Verwaltungsvereinfachung führen und dem dringend notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen einen zusätzlichen Schub verleihen.



Otto Kriechhammer, 5162 Obertrum am See