Bundesforste setzen sich für Zugänge ein

Zum Leserbrief "Profit gegen Bürgerinteressen" im SN-Lokalteil vom 11. 12. 2020 eine Klarstellung:

Die um stolzes Geld verkaufte Bootshütte am Wolfgangsee befand sich nicht im Eigentum der Österreichischen Bundesforste, sondern war in Privatbesitz. Auch der Verkauf war ein Privatverkauf und die Bundesforste mit keinem einzigen Cent daran beteiligt! Ganz im Gegenteil: Die Bundesforste setzen sich schon seit Jahren dafür ein, die bestehenden öffentlichen Seezugänge im Sinne der Öffentlichkeit zu erhalten und, wo möglich, diese zu erweitern, wie jüngst wieder mit dem Ankauf eines Naturuferstreifens am Wörthersee.

In den letzten Jahren haben die ÖBf über 40 kostenlose, frei zugängliche Naturbadeplätze an beliebten Badeseen eingerichtet und auf 180.000 m2 Erholungsmöglichkeiten für alle geschaffen. Diesen Weg werden wir - gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden - auch fortsetzen.

Am Wolfgangsee befindet sich nur der Salzburger Teil in ÖBf-Besitz. Auch dort haben die Bundesforste einen freien Seenzugang erhalten. Der Naturbadeplatz Zinkenbachspitz - bei der Einmündung des Zinkenbachs in den Wolfgangsee - bietet einen wunderschönen Ausblick auf St. Wolfgang und erfreut Herz und Seele - ganz ohne Eintritt und Euros.



Mag. Pia Buchner, MAS, Pressesprecherin,, Österreichische Bundesforste AG