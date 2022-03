Bundesheer braucht Generalsanierung

Also es musste erst einmal etwas passieren, damit man dem Bundesheer eine Generalsanierung zugesteht. Man stelle sich einmal die Frage, was mit dem bisherigen Geldern eigentlich gemacht wurde. Da man derartig bekannt nichts angeschafft hat, man Kasernen geschlossen hat und unsere Fahrzeuge nach meinen Informationen oft keinen Sprit haben um auszufahren, es sehr wenige Ersatzteile gibt und für die welche gebraucht werden, sind andere Fahrzeuge ausgeschlachtet worden, was macht man mit diesen Geldern. Wir haben einen Generalstand der bei weitem höher ist als der der Amis, obwohl wir diese nicht wirklich benötigen.

Die Gretchenfrage ist, was kommt jetzt als Sanierung auf uns als neutrales Land an Investitionen zu. In welche strategischen Waffen werden wir investieren, welchen Personalstand werden wir stetig und aktiv aufrechterhalten und welche Feldherrenkunst bei der Landesverteidigung haben wir eigentlich?

Wie viele Offiziere und Generäle werden wir künftig brauchen, um unser Land verteidigen zu können oder werden dies wieder Versorgungsposten für gescheitere Politiker, sofern sich in der Wirtschaft nichts finden lässt. Der Schrei nach Investitionen durch unsere Verteidigungsministerin ist groß, ist sie der Materie Landesverteidigung überhaupt gewachsen oder darf jede Kaserne selbstständig eine Bestellung aufgeben.

Wieder eine neue Schlagzeile, die mehr Fragen aufwirft als eine Regierung beantworten kann. Man kann nur Abwarten und Tee trinken, was wieder für ein Tohuwabohu unser Land befällt.





Frank Christian, 4971 Aurolzmünster