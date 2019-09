Bundesheer hat zu wenig Budget

Sollen Panzer heimlich durch Deutschland fahren, oder gar die Schweiz und in Österreich Schaden anrichten? Besetzung?

Gerade die Verwundbarkeit Saudi-Arabiens mit dem dritthöchsten Militärbudget der Welt zeigt, dass es auch für die fast 68 Milliarden, die dafür 2018 aufgewendet wurden, keinen ausreichenden Schutz geben kann. Was uns schützt, ist unsere Neutralität. Die erlaubt uns und sollte uns viel stärker binden, dass wir in Weltkonflikten neutral bleiben. Wir benötigen gar kein Heer. Auch die idiotische Begrüßung von Staatsgästen am Flughafen mit "militärischen Ehren" sollten wir uns schenken. Hundertschaften die da Herumstehen und Arbeitszeit und Energie vergeuden.

Diese Alternativen sollten wir längst verfolgen. Als Zeichen für die Welt und den Glauben an Frieden in Europa und der Welt. Stellt Euch vor es ist Krieg, und keiner geht hin! Dann gibt es ihn nämlich nur noch in den Geschichtsbüchern.

Reinhard Bimashofer, 9872 Millstatt