Bundesheer und Schule

Es ist keine Frage, dass die Behandlung des Themas "Landesverteidigung" im Kontext der politischen Bildung in Schulen nicht nur legitim, sondern auch notwendig ist. Zum einen geht es um die Vermittlung von Wissen über die österreichische Verfassung. Zum anderen ist diese Frage auch Teil der Lebensplanung vieler junger Männer und Frauen, die in ihrer Entscheidung, Wehr- oder Zivildienst zu leisten, auch in der Schule die notwendigen Informationen beziehungsweise Unterstützung in ethischen und politischen Fragen erhalten sollen. Und natürlich macht es Sinn, dass sich Schülerinnen im Gespräch mit Angehörigen des österreichischen Bundesheeres über Fragen der militärischen Landesverteidigung austauschen.

Wenn die Initiative des BMLV und des BMBWF, die Präsenz des Österreichischen Bundesheeres in Schulen zu forcieren, mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine begründet wird, dann macht sie natürlich ein weites Feld auf: Um diesen und viele andere Kriege in der Schule zu thematisieren, müssen wir auch über humanitäre Fragen, über Migration, Menschenrechte und den Zusammenhang von Kriegen und Klimakrise reden. Schülerinnen sollen sich umfassend mit Fragen der Kriegsursachen und -folgen auseinandersetzen, genauso wie mit der Praxis von ziviler Konfliktbearbeitung auf individueller, zivilgesellschaftlicher und diplomatischer Ebene. Auch in Fragen von ethischen Dilemmata - wie der Abwägung zwischen Gewaltfreiheit und dem Recht auf Selbstverteidigung - brauchen Schüler/-innen Anregungen und Begleitung.

Für all diese Themen gibt es Expert/-innen aus humanitären Organisationen, aus der Menschenrechtsarbeit oder der Friedens- und Konfliktforschung, die den Blick von Schüler/-innen auf Kriege und bewaffnete Konflikte schärfen können. Die Frage ist nur, ob im zeitlich sehr eingeschränkten Bereich der politischen Bildung und der Friedensbildung diese notwendige Auseinandersetzung den dafür nötigen Raum hat.

Ein wesentliches Prinzip der Politischen Bildung wird im sogenannten "Beutelsbacher Konsens" formuliert, in dem es unter anderem um das "Überwältigungsverbot" geht, das Schüler/-innen vor Indoktrination schützt und sie stattdessen befähigen soll, sich eine eigene Meinung bilden zu können. Alle diese vorgeschlagenen Initiativen müssen sich diesem Anspruch stellen, um politische Bildung nicht zu Werbe- oder Rekrutierungszwecken zu missbrauchen.





Hans Peter Graß, Friedensbüro Salzburg, 5020 Salzburg