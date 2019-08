Bundeskanzlerin ist eine Wohltat

Wie beruhigend ist eine solche Übergangsregierung, die nicht alles und jedes zum Thema macht, Klarstellungen trifft und Blödheiten einfach unverzüglich abstellt. Es sind jetzt doch schon ein paar Tage vergangen, seit der Ibiza-Affäre, und dem von Kurz misslungenen Putschversuch gegen den BMI, der mit seiner in der Republik einmaligen Abwahl als Jung-Bundeskanzler seinen Höhepunkt erreicht hat. Aber die Republik ist deshalb noch lange nicht zusammengebrochen, warum?

Weil die kleinen Parteien ihr übliches Wahlgeplänkel vom Stapel lassen, sobald sie Gelegenheit dazu haben. Aber auch die großen Fragen werden von den größeren Parteien nicht thematisiert, warum auch? Die Hälfte der Leute ist im Urlaub, wird es auch noch bis Anfang September sein und es gibt genug parteiinterne Probleme, die zu lösen wären.

Die Bundeskanzlerin und ihre MinisterInnen mischen sich, sofern es nichts Aufregendes gibt, nicht in jeden Dreck ein, der nach Ideologie riecht und lassen die Beamtenschaft ohne Hektik und Aufregung die anfallenden Probleme abarbeiten. So soll es sein.

Je nach Wahlergebnis und Koalition kann sich der Bürger schon darauf freuen, wenn ab Oktober ideologische Klientelbedienungen um sich greifen, die Reiseprogramme wieder angeworfen werden und nichts mehr anderes geschehen wird, als die von den Vorgängern beschlossene Dinge wieder aufzuheben und geradezu ins Gegenteil zu verkehren. An Regieren selbst denkt sowieso keiner mehr, geht es doch nur darum, die jeweilige scheinbare Machtposition möglichst weit nach außen zu demonstrieren.

Und dafür leistet man sich eine Politik, die scheinbar jeden zufriedenstellt, die aber auf jeden Fall sowieso tut was sie will, am liebsten für sich selbst. Die derzeitige Situation mit Bierlein & Co, die wissen, wovon sie reden, ist daher für Österreich geradezu eine Wohltat.





Mag. iur. Anton Frisch e.h., 6330 Kufstein