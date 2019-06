Busfahren in Salzburg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Landesrat!

Schon lange habe ich vor Ihnen zu schreiben, zurückblickend auf die Änderung in der Streckenführung der Buslinie 27. Heute hatte ich wieder ein besonderes Erlebnis, weshalb ich mich jetzt wirklich aufraffe, Sie persönlich anzusprechen.

Zum einen ist der Preis für eine einfache Stadtfahrt mit 2,70 Euro schon bemerkenswert, vor allem aber, wenn man ihn in Relation zum gebotenen Service stellt. Zudem habe ich gehört, dass eine weitere Erhöhung bevorsteht.

Was war der Beweggrund dafür, dass der 27er jetzt ins Nonntal statt zum Bahnhof fährt? Was hat die Änderung gebracht? Man kann von Viehhausen jetzt nicht mehr direkt zum Bahnhof fahren, auch die Verlängerung Richtung Himmelreich funktioniert eher schlecht als recht und veranlasst viele Menschen dort draußen, doch wieder mit dem Auto in die Stadt zu fahren.

Ich wohne glücklicherweise so, dass ich mit dem Fahrrad gut ins Zentrum komme, bei Schlechtwetter würde ich aber doch gerne den Bus nehmen, vor allem auch abends ins Theater/Festspielhaus. Der letzte 27er fährt um 23.17 Uhr vom Hanuschplatz, da geht sich oft ein Glas Wein nach der Vorstellung nicht mehr aus. Also doch Auto und Parkgarage. Kommt übrigens - wenn man nicht allein fährt - preislich gleich oder günstiger, und vor allem bequemer.

Warum kann man sich generell nicht auf den Fahrplan verlassen? Zu früh, zu spät, die Wartezeiten beim Umsteigen sind oft empfindlich lang.

Und warum verstehen manche Bus-Chauffeure nicht, dass sie im Dienstleistungsgewerbe arbeiten?

Heute (am Sonntag) hat mich wieder einmal ein Bus-Lenker der Linie 10 (er sollte um 12.37 Uhr bei der Haltestelle in der Maxglaner Hauptstraße/Schwedenstraße eintreffen und war knapp zehn Minuten verspätet) auf besonders "charmante" Art darüber aufgeklärt, dass er "nicht für die Fahrpläne verantwortlich ist": Er fahre was er kann, und ich solle mich an die Firmenleitung wenden. Ich hatte allerdings nur wertneutral nach dem Grund für die Verspätung erkundigen wollen.

Das Problem für uns (im Regen) war nämlich, dass die Wartezeit vom 1er auf den 27er Richtung stadtauswärts doch sehr lang ist. Der pünktliche 10er hätte eine willkommene Notlösung sein können.

Dieser Mitarbeiter würde in einem anderen Dienstleistungs-Unternehmen für seine Unfreundlichkeit gegenüber zahlenden Kunden und für seine Illoyalität gegenüber der Geschäftsleitung (im Wiederholungsfall) abgemahnt werden. Sind die Mitarbeiter bei den Städtischen Verkehrsbetrieben so schlecht bezahlt oder sind die Arbeitsbedingungen so schlecht? Aber vielleicht hatte der Mann einfach nur einen schlechten Tag. Kann es geben, sollte aber nicht zu oft vorkommen.

Ich bin jetzt mit meiner Kritik natürlich nur ein Einzelfall, oder auch nicht? Vielleicht gibt es mehr Menschen, denen es ähnlich ergeht, die sich aber nicht artikulieren wollen und resignierend wieder ins Auto einsteigen.

Ich hoffe, dass Sie meine Mitteilung an die zuständigen Stellen weiterleiten und sie dort offen angenommen und überprüft werden, damit sich vielleicht zumindest kleine Verbesserungen ermöglichen lassen.





Ferdinand Peschta, 5020 Salzburg