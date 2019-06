Busfahrer stöbern verlorenes Handy auf

Ein ganz großes Dankeschön an die beiden Busfahrer der Line 6 (Bus Nr. 345) und der Linie 8, (Bus Nr. 355) am 1. Juni zwischen 10 und 11.30 Uhr, die mir geholfen haben, mein im Bus verlorenes Handy innerhalb von eineinhalb Stunden wiederzubekommen. Der Fahrer der Linie 6 hat mit seinem Handy meine Nummer angerufen, so konnte er aufspüren, dass ich mein Handy im 8er-Bus verloren habe und nicht, wie ich geglaubt habe, im 3er! Der Fahrer des 8er-Buses übergab mir so das Handy persönlich um

ca. 11.20 Uhr. Ich war sehr froh, mein Handy so schnell wiederzubekommen, aber keiner wollte meine Belohnung annehmen. Danke für die große Hilfsbereitschaft. Ich wünsche den beiden alles Gute und genauso viel Glück, wie ich es hatte.



Inge Schwarzenbacher, 5020 Salzburg