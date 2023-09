Buskarten sollte es nur vorab geben

Als jahrelanger Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere der Busverbindung Koppl-Salzburg, möchte ich mich für die derzeit hervorragende Verbindung im 15-Minuten-Takt bedanken und besonders möchte ich auch alle Buschauffeure, die auf dieser Linie fahren, lobend erwähnen. Alle sind sehr freundlich und hilfsbereit und geduldig. Die Geduld brauchen sie auch bei den vielen Touristen, die diese Strecke nutzen.

Was allerdings bei mir und bei vielen anderen Fahrgästen auf Unverständnis stößt, ist die Tatsache, dass die Buschauffeure immer noch Tickets verkaufen müssen. Dies führt gerade auf der Strecke Salzburg-Bad Ischl und weiter nach Hallstatt unweigerlich zu zum Teil massiven Verspätungen.

Am Bahnhof und Mirabellplatz steigen jede Menge Touristen - meist Chinesen, Japaner und Inder - ein, die kein Wort Deutsch sprechen, und es dauert mindestens 20 bis 30 Minuten, bis dann endlich alle ihren Fahrschein haben. Diese Leute sind es in ihren Ländern gewohnt, dass sie die Fahrkarte vor Antritt der Reise besorgen müssen, zumal alle ein Smartphone haben und sich so auch die Karte kaufen könnten.

Wieso bringt es Salzburg Verkehr nicht zustande, dass der Bus nur mit gültiger Fahrkarte betreten werden darf? Es bedarf nur eines Hinweisschilds an den Haltestellen und Automaten, wo die Karten gekauft werden können. Es gibt weder am Mirabellplatz noch beim Hofwirt einen Fahrkartenautomaten und beim Bahnhof auch nicht direkt am Bahnsteig. Die Busse könnten ihren Fahrplan einhalten und alle wären zufrieden. Die Busfahrer bekommen ja nicht einmal Trinkgeld von den anstrengenden Touristen.

Anstatt Milliarden in den S-Link zu stecken, wäre es an der Zeit, den derzeitigen öffentlichen Verkehr mit im Verhältnis sehr geringen Mitteln zu modernisieren und noch attraktiver zu machen. Oder kann man beim S-Link dann auch beim Fahrer zahlen?



Gerda Seewald, 5023 Salzburg