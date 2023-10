Buslenker abgestraft - musste das sein?

Der Salzburger Polizei gelingt durch das couragierte Eingreifen eines Beamten ein weiterer Schlag gegen Raserei. Zeitpunkt und Ort des Geschehens: Samstag, 30. September 2023, ca. 11.20 Uhr, Schrannengasse. Zu diesem Zeitpunkt biegt ein Bus der Linie 140 (Salzburg - Mondsee) der Verkehrsbetriebe von der Franz-Josef-Straße in die Schrannengasse ein und fährt in Richtung Haltestelle Mirabell. Kurz vor der Haltestelle wird der Bus durch einen Polizeibeamten angehalten und dem Buslenker das Ergebnis einer soeben durchgeführten Radarmessung mittels Radarpistole vorgehalten. Bei der anschließenden, ca. zehn Minuten dauernden Amtshandlung, durch die der eine oder andere Fahrgast seinen Anschluss zur Weiterreise verpasst haben wird, wird gegen den Buslenker eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 50 Euro verhängt und einkassiert.

Das Ausmaß der Geschwindigkeitsüberschreitung ist uns leider nicht bekannt, eine massive Überschreitung ist aber auf Grund der kurzen, etwa 200 Meter langen Fahrstrecke schwer vorstellbar und wurde von den Fahrgästen auch nicht so empfunden. Anders das Verhalten der Exekutive, das bei den zahlreichen Fahrgästen ein einheitliches und verständnisloses Kopfschütteln zur Folge hatte. Das Verkehrsaufkommen in der Schrannengasse zu diesem Zeitpunkt kann zudem als sehr gering und überschaubar beurteilt werden.

Seitens der Politik und den Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe wird der Umstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel ständig beworben und durch lukrative Angebote forciert. Die dadurch erfolgte und gewünschte Zunahme der Fahrgäste bringt aber auch mit sich, dass die Einhaltung der Fahrzeiten bestehender Fahrpläne für die Buslenker nur mehr schwer umsetzbar ist. Auch besagter Bus hatte einige Minuten Verspätung und der Lenker war dadurch sicherlich bemüht, den Fahrplan doch noch so gut wie möglich einzuhalten.

Ob solche Maßnahmen der Polizei der dringend erforderlichen Aufstockung des Fahrpersonals den Verkehrsbetrieben hilfreich sein wird, darf in diesem Zusammenhang bezweifelt werden.

Liebe Beamte der Salzburger Polizei, wir schätzen ihre Arbeit und ihr Engagement sehr, aber solche Aktionen sind maßlos überzogen, unnötig und müssen leider unter der Rubrik "Abzocke" eingeordnet werden.

Franz Egger, 5301 Eugendorf