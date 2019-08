Bussommer - Politikerversprechen

Über 30 Grad im Schatten, die Sonne brennt unbarmherzig auf das Dach des Stationshäuschens. Die Anzeigetafel verkündet aufmunternd: Bus kommt in 20 Minuten. Mit Wehmut denke ich an mein Auto mit Klimaanlage, das zu Hause steht. Vor einem Jahr haben sich die Politiker breit hingestellt und groß versprochen: Der 15-Minuten-Takt im Sommer wird wieder auf zehn Minuten rückgeführt. Ein Schelm, wer sich vor der anstehenden Wahl an solche Versprechen erinnert fühlt.

Weitere Pointe der Geschichte: Bus fährt in die Station ein. Hurra, der Anschlussbus steht da. Ich steige schnell aus und haste zum Anschluss. Bingo, der 6er fährt mir vor der Nase davon.

Mit dem Bus fahren, CO 2 sparen. Da grenzt Umweltbewusstsein schon an Masochismus.



Helmut Laimer, 5020 Salzburg