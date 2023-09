Campus Borromäum erinnert an Wohnsilos

"Der Campus Borromäum - ein pulsierender Lebensraum" - diese Überschrift einer Werbung in den "Salzburger Nachrichten" vom Samstag, 16. September 2023, bringt mich nun doch dazu, meine Meinung über diese Bauten zum Ausdruck zu bringen.

Pulsierend, ja. Auch mir geht jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, der Puls in die Höhe und treibt mir die Zornesröte ins Gesicht.

Was ist an einer solchen verdichteten und verschachtelten Bauweise nachhaltig? Viel zugepflasterte Fläche statt erholsames Grün. Abgesehen davon erinnert die Optik dieses Wohnsilos an die schreckliche Bauweise in der ehemaligen DDR. Und das Allerschlimmste, das hat die Erzdiözese Salzburg zu verantworten. Also meine Kirche, der ich immer noch leidend angehöre. Hier springt einem die Profitgier eines Wirtschaftsunternehmens ins Gesicht. Das ist eine Entwicklung in der Kirche, die so nie gedacht war.

Wenn sie wirklich leistbaren Wohnraum schaffen möchte, hier ein Vorschlag: Wie viele Pfarrhöfe stehen leer, die dazu genutzt werden könnten?

Ich schäme mich für meine Kirche.

Elisabeth Weis, 5020 Salzburg