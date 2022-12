Das Land Salzburg rühmt sich auf seiner Homepage, ein Pflegepaket über 220 Mill. Euro geschnürt zu haben. Der erste Blick verheißt Gutes, bei genauerer Betrachtung ist es aber eine Mogelpackung. Zum verhunzten Pflegebonus fällt mir ein Vergleich ein, der vielleicht irgendwie verständlich macht, wo das Problem liegt.

Man stelle sich vor: Eine Frau gibt jahrzehntelang alles für ihre Familie. Sie schupft den Haushalt, organisiert Freizeit und Familienzeit, sorgt sich um die Gesundheit der Angehörigen und hält dieses so komplexe Gefüge mit guter Laune zusammen. Dass sie dafür "nicht viel" bekommt, erscheint ihr als selbstverständlich. Denn "es gehört ja gemacht" und "sie macht es gern". Eines Tages bekommt dann der Mann eine Krise, "legt sich eine Jüngere zu" und verheißt ihr eine sichere Zukunft. Und die Frau, die jahrzehntelang alles am Laufen hielt, seine Krise mitertrug, wird mit Almosen abgespeist und soll dann auch noch froh sein, dass sie überhaupt Arbeit hat/findet, noch irgendwie eine Mindestpension bekommt und nicht in die Altersarmut schlittert.

Es ist schade, dass in diesem Bereich arbeitende Frauen (und auch Männer) sich ihrer Wichtigkeit immer noch nicht bewusst sind und vieles als gegeben hinnehmen. Care-Arbeit ist Gold wert. Zehn von zehn von mir befragte Menschen behaupten, sie könnten meine Arbeit nicht machen. Daher Hut ab vor der Basis, vor Frauen und Männern, die in Pflege und Betreuung arbeiten. Wir sind Gold wert. Ohne uns geht es nicht. Das müssen Menschen, die in privilegierten politischen Positionen sitzen, endlich einmal auch finanziell anerkennen.



Anna Schnöll, 5451 Tenneck