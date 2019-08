Caritas-Soforthilfe - ein effektives System

Die SN berichteten am 1. August 2019 über die Caritas-Soforthilfe für die vom Hochwasser betroffenen Privatpersonen in Rußbach. Für mich als Caritas-Haussammler ist das bewährte System der Soforthilfe ein Auftrag, diese ehrenamtliche Tätigkeit fortzusetzen. Leider ist dieses effektive Hilfssystem zu wenig im Bewusstsein der Bevölkerung verankert.

Denn bei der alljährlich im März stattfindenden Haussammlung bekam ich auch zu hören, dass die Caritas nur den "Ausländern" helfe! In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass 40 Prozent der Spenden für die Haussammlung in der Erzdiözese Salzburg bleiben.

Caritas und katholische Kirche sind eine untrennbare Einheit!





Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee