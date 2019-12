Caritas, Wohltätigkeit, und Liebe - ein Danke!

Auch das ist Kirche. Gerade das ist Weihnachten. Danke den engagierten Therapeutinnen und Therapeuten im integrativen Reitzentrum St. Isidor in Leonding. Zum 16. Mal fand kürzlich das Weihnachtsturnier für therapeutisches Reiten statt. Die tageslichtdurchdrungene Reithalle war liebevoll mit Christbaum und Fichtenzweigen geschmückt. Der gute alte James Last wurde mittels CD wieder zum Leben erweckt und begleitete Zuschauer, Reiter und Pferde mit weihnachtlich entschleunigten Klängen. In der Freizeit, ehrenamtlich und ohne Entgelt stellte das Team der Caritas diese schönen Momente einen ganzen Samstag lang auf die Beine.

Begeisterte Kinder standen als große Helferlein entlang der Turnierstrecke und wiesen den Reitern die Bälle, die Ringe und einen Stab mit Holz-Stern zu, damit diese mit ihren eingeübten Kunststücken die Zuschauer bezaubern konnten. Für die Zuschauer und die wartenden Turnierteilnehmer gab es hausbackene Weihnachtskuchen.

Einfühlsam die Pferde, die Zügelführer. Es tut den Seelen und der Beziehungswelt von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ganzheitlich gut, wenn Klient, Pferd und Reittherapeut gemeinsam in entwicklungsfördernde Schwingungen zueinander treten. Die begründet stolzen Teilnehmer wurden mit persönlichen Erfolgs-Urkunden und Turnierschleifen gekrönt. Alle Herzen schlugen weihnachtlich höher.





Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Gusen