Carl Orffs Jüngstes Gericht

Zu Carl Orffs Idee von der Erlösung des Teufels in "De temporum fine comoedia".

In Anbetracht der späten Stunde des Abendlandes erscheint es mir sehr angebracht, ein Stück, das "das Jüngste Gericht" thematisiert zur Aufführung zu bringen.

Unabhängig von der konkreten Umsetzung, sollte es aber erlaubt sein, die synkretistische "Naivität" von Carl Orff (er selbst hat das Libretto verfasst) kritisch zu kommentieren: Luzifer, der am Ende wieder zu dem erhoben wird, was er war: zum Lichtträger! Und freilich sinnbildlich, wenn schon er, dann auch alle! Welch "schöne" Hoffnung!

Oder doch nicht? Grundsätzlich: ein Gott, der am Ende alle rettet, nämlich, ob sie es den wollen oder nicht, und quasi alle mit seiner brüllenden Übermacht zur "Reue" zwingt, ist jedenfalls kein Gott, der die Freiheit seines Geschöpfes respektiert, ergo ist er nicht der Gott, der die Liebe ist, ergo wäre er jedenfalls für mich existenziell irrelevant: die Wirklichkeit eines Bundes der Liebe im Horizont von "Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt", kann sich so nicht ereignen.

Die Vorstellung der Existenz einer Hölle, als eines selbstbestimmten "Reiches der Dämonen und Verdammten" ist überhaupt nur möglich, wo Gott, so er denn wahrhaft Gott ist, zu Gunsten geschöpflicher Freiheit auf seine vernichtende Übermacht quasi "verzichtet".

Und es ist paradox aber konsequent: Gerade nur die wahre Liebe ist zu diesem radikalen "Seins-Verzicht" fähig. Jesus Christus ist am Karsamstag - so die christliche Verkündigung - "hinabgestiegen in das Reich der Toten". Freiwillig nimmt er den letzten Platz ein, jenen der äußersten Entfernung von Gott! Das schließt auch die Wirklichkeit der Hölle ein. Allen Geschöpfen wurde und wird "durch ihn, mit ihm und in ihm" die Rückkehr in das Haus Gottes, in das Licht der Auferstehung angeboten. Gott hat in seinem Erbarmen über jede Schwachheit und Bosheit des Menschen, schon alles getan, um alle zu retten - so das Evangelium. Dass aber der Dämon und sein Anhang nicht daran dachte und denkt "umzukehren" - war nicht nur eine prophetische Warnung Jesu an jene die Ihm folgen - sondern zeigt schlicht der Verlauf der Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag.

Die Finsternis Luzifers, sein Hass auf alles Göttliche (und darin auch Geschöpfliche), wird nicht mehr zum Licht werden, aber sie wird im Gericht offensichtlich geschieden werden vom Licht!

Diese Grenzziehung ist durchaus selbstbestimmt und ist - bzw. wird auch letztlich - im Gewissen eines jeden Menschen offenbar.

Mag. Franz Dürnberger, 5020 Salzburg