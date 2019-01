Die Causa Prima seit Wochen bei den Leserbriefschreibern und Leserbriefschreiberinnen ist der "Notenschacher von Hallein". Die meisten sind zu Gunsten des Lehrers Schnöll, aber es gibt auch manche, die die vermeintliche Willkür der Lehrer/-innen bei der Notenvergabe ankreiden und den Eltern sehr wohl ein Mitspracherecht dabei einräumen. Man wundert sich und staunt, was in diesem Landes alles möglich ist, und nun ist dringend das Unterrichtsministerium gefordert, hier ein Machtwort zu sprechen. Immerhin hat der Unterrichtsminister Dr. Heinz Faßmann die Benotung in den Schulen wieder eingeführt, aber wenn sich eh jeder selber die Noten aussuchen kann, sollte man sie gleich wieder abschaffen.

Josef Blank, 5061 Elsbethen