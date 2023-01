Chalet-Tsunami, schau, trau, wem?

Kaum hat das Neue Jahr begonnen, schon gibt es Berichte und reelle Hinweise über weitere Investoren-Projekte, gerade eben am Paß Thurn. Six Senses, das viel diskutierte und heftig umstrittene Arche-Noah-Projekt noch im Rohbau, existieren bereits greifbare Pläne für die nächsten Vorhaben. In unmittelbarer Nähe der Seilbahnstation, auf einer steilen (Bock)leitn, sollen auf über 10.000 m² Fläche dutzende Häuser mit zig Appartements sowie Chalets für Investoren entstehen. Weiters geplant, in Sichtweite ein großes Personalhaus (?), diesmal betroffen "nur" 4200 m².

Warum ist man nach so einem Bericht derart hellhörig? Warum ist man so misstrauisch oder anders ausgedrückt, warum traue ich nur mehr einer Statistik, die ich selbst zurecht gebogen habe? Liegt es an bisherigen Methoden der dafür Verantwortlichen? Fragwürdige Grundverkäufe, zahlreiche Ungereimtheiten und Vortäuschungen, viel - in Hinterstuben öffentlichkeitsfern - Vorbereitetes und abschlussreif Ausgehandeltes tragen wohl dazu bei, von weiterer Bodenversiegelung ganz zu schweigen.

Zweifel kommen auf, denn gerade diese Vorgangsweisen lassen aufhorchen, wenn man seitens einer Behörde nun behauptet: "Nichts ist spruchreif", obwohl seit geraumer Zeit Pläne existieren. Was soll das? Täuscht man Unwissenheit vor, tut man nur so oder wird das Fußvolk wieder einmal für dumm verkauft? "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", ein Rechtsgrundsatz, eine Volksweisheit oder nur ein bla, bla, bla.

Fakt ist: Rechtzeitig etwas zu hinterfragen, ist allemal besser als nichts zu tun, denn die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Politik allgemein - von ganz oben bis ganz unten - liegen angezählt am Boden. Sie würden dringend Hilfe benötigen. Mit "nichts ist spruchreif" wird man das nicht erreichen. Am 23. April ist (Wahl)Zahltag!



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf