Chance für den Sport wurde nicht genutzt

Und wieder einmal wird eine naheliegende Chance nicht genutzt, die Stadionproblematik für Salzburger Fußballvereine nachhaltig zu lösen. Was in der Sportstadt Linz möglich ist (zwei neue Stadien), blockieren in der Stadt Salzburg Bürgermeister Preuner (ÖVP) und sein immer mehr zum Kompagnon mutierender Bürgermeister-Stellvertreter Auinger (SPÖ).

Es ist zwar begrüßenswert, dass die Salzburger Ducks eine moderne, zukunftsträchtige Spielstätte in der Stadt Salzburg erhalten. Mit etwas mehr politischem Willen, Weitblick und Vernunft wäre eine zufriedenstellende Stadiongesamtlösung für mehrere aufstrebende Sportvereine endlich möglich. Als Bürger bleibt man immer wieder sprachlos zurück, wie fahrlässig mit unseren Steuergeldern umgegangen wird.

PS: Wer dem etwas entgegensetzen möchte, ist eingeladen, am 5. November 2022 ab 10.30 Uhr am Mirabellplatz ein Zeichen zu setzen!



Harald Hofer, 4650 Lambach