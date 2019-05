Chancen und Möglichkeiten bei den Neuwahlen oder Wahl = Qual

"Im Zentrum" am Sonntagabend hatten die Damen Rendi-Wagner, Meinl-Reisinger und Stern die Chance und Möglichkeit, sich für die Neuwahlen in Stellung zu bringen. Mit dabei Herr Blüm(e)l, Herr Rosenkranz. Die drei Damen haben (für mich) ihre Chance nicht genützt, diese Damen sind nur auf Konfrontation aus und präsentierten sich dadurch (für mich) als durchwegs unsympathisch und nicht wählbar. Nicht viel besser denke ich über Herrn Blüm(e)l, der (für mich) äußerst arrogant und überheblich wirkte (ich denke, dass er das auch ist). Über Herrn Rosenkranz möchte ich keinen Buchstaben verlieren, das ist er mir nicht Wert! Der Wahlkampf, der gestern bereits startete, wird "a Mörderpartie", auch wenn Frau Rendi-Wagner für das Gegenteil plädierte. Gestern am Abend sah es allerdings nicht danach aus. Sie hat offenbar schon vergessen, dass die Regierungsbeteiligung der SPÖ vor wenigen Monaten desaströs endete ...





Peter Bazzanella, 5110 Oberndorf