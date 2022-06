Chaos bei Zufahrt zum Recyclinghof

Nach dreitägiger Schließung des Recyclinghofs in Maxglan war am 10. Juni dort die "Hölle" los. Das größte Problem ist die aktuelle Zufahrt über die Teisenberggasse. Dass die Anrainer das wirklich sechs Monate lang erdulden, ist kaum vorstellbar. Da die Sammelbehälter stündlich mittels Stapler entleert werden müssen und während dieser Zeit aus Sicherheitsgründen keine Kundenfahrzeuge in das ohnehin schon kleine Areal einfahren dürfen, kommt es zu einem zusätzlichen Rückstau an Kfz und mindestens einer 30-minütigen Wartezeit.

Das Zufahrtskonzept muss gründlich überdacht und zu Stoßzeiten bei der Einfahrt zur Teisenberggasse ein Kontrollposten aufgestellt werden. Eine provisorische Ampelregelung wäre auch eine Option. Mit etwas gutem Willen aller Beteiligten und unter Einbindung der Anrainer wird sich eine akzeptable Lösung finden lassen.

Ich frage mich schon seit Langem, warum es in der Stadt Salzburg nur einen Recyclinghof gibt! Mit den Milliarden von Euro, die in eine nicht benötigte und vielfach nicht erwünschte Erweiterung der Mönchsberggarage und in eine ebenso absurde Mini-U-Bahn gesteckt werden, könnte locker ein zweiter Recyclinghof auf der anderen Salzachseite gebaut werden. Mit einer ordentlichen Grundablöse würde sich bestimmt ein entsprechendes Grundstück finden lassen.

Auch eine Kooperation mit den Umlandgemeinden (besonders jetzt während des Umbaus) wäre denkbar. Hier müssten die Kommunen zusammenrücken und nicht nur auf stur schalten.

Grundsätzlich merke ich an, dass alle Mitarbeiter im Recyclinghof äußerst kompetent, freundlich und hilfsbereit sind, egal wie viel gerade los ist oder welches Wetter herrscht! Dafür gebühren großes Lob und ein herzliches Dankeschön!



Ingrid Kandler, 5023 Salzburg