Chaos um PCR-Gurgeltests

Gratis-Gurgeltests holen, Probe machen, in den Sammelbehälter einwerfen, Testzeit auf sbg-gurgelt.at eingeben und nach 24 Stunden das Ergebnis bekommen. So sollte es ganz unkompliziert laufen.

Fakt ist, dass ich jetzt vier Tests gemacht habe, auch mit erheblichem Zeitaufwand, doch Ergebnis habe ich kein einziges erhalten. Prüft man seine abgelieferten Tests nach bekanntem Procedere auf der genannten Internetseite, erscheinen die mühsam abgelieferten und erfassten Tests als "abgebrochen". Schon das Einloggen auf der sbg-gurgelt.at-Seite ist eine Challenge für sich. Eine endlose Warteschleife, erneut eine Errormeldung, zurück zum Start, immer wieder das selbe Spiel. Letztlich muss man bestätigen, dass man die Probe in den letzten fünf Minuten gemacht hat! Wie soll das funktionieren, wenn man schon über eine Stunde probiert, wartet, rausfliegt usw.? Ist ja nur die Zeit, Geduld und Geld des Bürgers. Offensichtlich kostet die nichts.

Apropos Kosten! Die Gurgeltests werden aus den Steuergeldern bezahlt und die Firma Novogenia kassiert für die Durchführung bzw. Nichtdurchführung der Tests ebenfalls. Bei dieser Art von Testdurchführung kann man sich das viele Geld ersparen, ist doch sinnlos.

Es geht noch skurriler. Bei meiner Lebensgefährtin wirft das wunderbare System von Novogenia überhaupt die Meldung aus, dass sie erst wieder am 17. Dezember 2021 testen darf, obwohl die bisher durchgeführten 13 Tests negativ, abgebrochen oder ausstehend waren bzw. sind. Ein Anruf bei der BH Salzburg-Umgebung, welche die Aufsichtsbehörde von diesem Chaos ist, brachte mir lediglich die Aufforderung, mich direkt an die Firma Novogenia zu wenden. Ebenso sinnlos wie die Testerei, denn dort landet man in einer Warteschleife, um kurz darauf aus der Leitung zu fliegen.

Einen letzten Versuch startete ich noch in Form eines Mails an die Firma Novogenia und an die BH Sbg.-Umgebung. Postwendend erhält man ein Standardmail mit der Ankündigung, dass die Bearbeitung des Mails aufgrund des erhöhten Aufwands auf irgendwann verschoben ist. Geht's noch?

Resümee der ganzen Testerei: Die BH Sbg.-Umgebung tut als Aufsichtsbehörde nichts, die Firma Novogenia tut noch weniger, die Bürger haben viel Aufwand für nichts und zahlen brav ihre Steuern für diesen Unsinn. Chaotisch!



Bernd Aberer, 5302 Henndorf