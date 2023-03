Charakterliche Größen in der Politik

Zwei politische Akteure der ersten Reihe in Österreichs Innenpolitik sind für mich in dieser Zeit der verbalen Radikalisierung beachtens- und lobenswerte Ausnahmen. Es ist dies einerseits unser Herr Bundespräsident van der Bellen, der sich durch beispiellose Anschüttungen von führenden Polit-Darstellern nicht aus seiner wohltuenden Gelassenheit bringen und zu einer Klage hinreißen lässt, und andererseits die Partei-Vorsitzende Frau Rendi-Wagner, welche den Intrigen aus den eigenen Reihen nicht viel mediale

Aufmerksamkeit schenkt, weil sich diese Herren durch ihre Meldungen selbst disqualifizieren und zum Zeitpunkt der Amtsübergabe keine Führungsbereitschaft zeigten.

Das Verhalten dieser beiden Genannten zeugt für mich von menschlicher und charakterlicher Größe, die so manch anderem/anderer in Österreichs politischer Führung ebenfalls gut anstehen würde.





Johannes Reitter, 4801 Traunkirchen