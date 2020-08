Da hat die SPÖ einen populären Landespolitiker, der von vielen Menschen akzeptiert wird, und siehe da, er ist in die dubiosen Vorgänge rund um die Commerzialbank mit dunklen Schatten behaftet. Hätte Hans Peter Doskozil den Schmutz vor der eigenen Tür beseitigt, statt auf die Parteivorsitzende ständig "hinzutreten", wäre das sicher sinnvoller gewesen. So zeigt sich, dass charakterliche Schwächen rasch offensichtlich werden. Doskozils Gerieren erinnert an die Geschichte des Zauberlehrlings.

Professor Hofrat Mag. Maximilian Edelbacher, Ex-Polizist, 1190 Wien