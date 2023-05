ChatGPT als Hilfe für Deutschlehrer

Zum Artikel "Künstliche Intelligenz bringt Schulen unter Zugzwang" (SN-Lokalteil v. 20. 5., S. 2, 3).

Eine Themenverfehlung: KI bringt weniger die Schulen unter Zugzwang, sondern das Schulsystem mit seinen sinnbefreiten kosmetischen Reforminszenierungen der letzten zwei Jahrzehnte. Programme wie ChatGPT könnten vielmehr Deutschlehrern im neuen Dienstrecht dabei helfen, ihren Aufgaben nachzukommen. Statt das Wohl im standardisierten Kompetenzgeschwurbel zu suchen, muss das öde Schulsystem endlich modernisiert werden. Ganztagsbetreuung in welcher Form auch immer ist an und für sich kein Garant für Verbesserung. Lernen geschieht anders als in unserem System. Statt Jahrgangsklassen und Lehrfächerverteilungen offene Strukturen mit Kursen und unterschiedlichen Projekten. Eigeninitiative trägt jedes Engagement und ist bei Kindern und ihrer Betreuung zu etablieren. Technische wie soziale Inklusion brauchen flexible Freiheiten.

Erhard Petzel, 5020 Salzburg