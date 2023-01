ChatGPT im Unterricht

Es wäre aus meiner Sicht kontraproduktiv, Programme wie ChatGPT an den Schulen zu ignorieren oder überhaupt zu verbieten. Schüler/-innen müssen mit Medienkompetenz ausgestattet werden, damit sie neue technologische Entwicklungen richtig einordnen und diese im Idealfall gewinnbringend für sich nutzen können. Dabei dürfen aber auch berechtigte kritische Aspekte, wie ethische Fragestellungen oder Fragen nach dem Urheberrecht nicht fehlen.

Künstliche Intelligenzen können für Pädagog/-innen aber dann zur "Bedrohung" werden, wenn wir weiterhin nur Ergebnisse bewerten, nicht aber den Weg dorthin. Was wir in den Schulen benötigen, ist eine neue Aufgaben- und Prüfungskultur unter Einbeziehung der 4K-Kompetenzen (Kooperation, Kommunikation, Kreativität und Kritisches Denken). Begleitendes Lernen und regelmäßiges Feedback anstatt Bewertungen lediglich am Ende eines Lernprozesses müssen mehr im Fokus stehen. Dabei können KIs für Lehrpersonen in der Vorbereitung und für Schüler/-innen im Lernprozess eine gute Hilfe sein.







Dr. Jochen Gollhammer, Schulleiter der Fachoberschule Franz von Assisi in Freilassing, 5020 Salzburg