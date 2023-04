ChatGPT muss temporär verboten werden

Autos dürfen nicht verkauft werden, wenn sie nicht sicher sind. Es gibt die Straßenverkehrsordnung, an die sich alle halten müssen. Der Verkauf von Medikamenten ist verboten, solange diese nicht von der zuständigen Behörde freigegeben werden. Es gibt Vorschriften, wie bestimmte Waren zu handhaben, zu lagern und zu pflegen sind, damit sie Gesundheits- und Hygienevorschriften genügen. Bestimmte Pflanzenschutzmittel sind verboten. Gentechnisch veränderte Feldfrüchte sind verboten.

Warum um alles in der Welt soll ein unausgereiftes, für die menschliche Gesellschaft (noch) gefährliches Produkt wie ChatGPT nicht so lange verboten werden, bis es so entwickelt ist, dass es möglichst wenig Schaden anrichten kann? Genügt uns die Gefahr nicht, die Zuckerberg mit seinen Algorithmen darstellt? Gibt es hier sogar eine negative Synergie? Facebook verdirbt unseren Charakter und ChatGPT kreiert die dazu passenden Texte? Sorry für die Überspitzung ..

Warum sind Politiker/-innen in Österreich wie Florian Tursky (Digitalisierungsstaatssekretär) gegen ein Verbot? Trotz deutlicher Warnungen der Wissenschaft? Aber vielleicht ist es gerade das, was ihn dagegen sein lässt. Er tut es wohl seinem Chef gleich, der ja ganz offensichtlich auch unter die Wissenschaftsskeptiker gegangen ist, indem er ihre Expertisen als Untergangsirrsinn bezeichnet hat. Andere Politiker, die mit der ÖVP verwandt sind, halten allerdings Verbote sehr wohl für nötig, nämlich dann, wenn es darum geht, Corona-Impfungen zu bewerben. Wobei sie keineswegs die Bewerbung gesundheitsschädlicher Produkte verbieten wollen, das natürlich nicht.





Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf