China und Russland bleiben

Im Zuge der Coronakrise ist die Abhängigkeit Europas von China erkennbar gewesen, mit dem Versagen in Afghanistan wird es wieder offensichtlich - der "Westen" zieht sich zurück und überlässt China und Russland (zumeist nicht freiwillig) das Feld des Handelns. Offensichtlich wird das "amerikanische Jahrhundert", das den Führungsanspruch Europas ablöste, zum "asiatischen Jahrtausend". Man sollte vielleicht in Europa und den USA die "Mentalität des permanenten Nehmens" in Frage stellen. Bei uns fragen sich viele nur mehr "Was bringt mir das?" und rufen bei Problemen sofort nach umfänglicher Hilfe durch den Staat. Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft rangieren ganz hinten auf der Liste der angeblichen "Individualisten".

OStR Prof. Mag. Stefan Breit, 4841 Ungenach