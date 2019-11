Christkindlmarkt & Weihnachtsruhe

Vor einigen Jahren gab es bei uns einen Pflichttermin: Mindestens ein Mal an einem Samstag im Advent zum "Turmblasen" beim Dom gehen. Eine wunderbare Einstimmung auf den Advent, die stillste Zeit im Jahr, war garantiert. Heute ist garantiert alles anders: Nicht einmal während der kurzen Zeit, die das Turmblasen dauert, wird am Christkindlmarkt die Tingeltangelmusik abgestellt oder leiser gemacht. Dass sich die Bläsergruppen das überhaupt noch antun, gegen den Kommerz "anzuspielen"? Die stillste Zeit im Jahr? Das war einmal. Ein Schreiben an die Verantwortlichen des Christkindlmarkts blieb unbeantwortet und hat auch nichts gebracht. Dazu kommt noch, dass die Besucher des Turmblasens keinen Platz mehr zum Stehen finden, weil der Residenzplatz auch schon mit Standeln angefüllt ist. Jetzt gibt's halt für uns kein Turmblasen mehr, aber auch keinen Christkindlmarkt. Schade.





Wolfgang Grundner, 5020 Salzburg