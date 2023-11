Schon 2012 schrieb ich anlässlich einer Idee, eine Landtagsliste zu gründen, unter anderem, dass wir für eine christlich orientierte Religionsfreiheit eintreten. Was im Übrigen schon zu Monarchiezeiten so gehandhabt wurde. In Norddeutschland wird sogar über das Nikoloverbot in Plainfeld diskutiert und passt hier auch der Leitartikel der SN über die Macht der Worte. Nur "bewusstes" Lesen verschafft uns noch einen Überblick, jedoch sollten wir in unserem Heimatland gewisse Werte bewahren und wie im Vielvölkerstaat andere Ansichten und Bräuche parallel laufen lassen. Leben und leben lassen drückt es wohl auch gut aus.

Peter Damjanovic, 5020 Salzburg