Ciao zum Stau?

Die Betreiber des S-Link vermitteln in ihrer Werbekampagne ein Ende der Staus, wenn ihr Projekt verwirklicht wird.

Der öffentliche Verkehr soll dabei unter die Erde verbannt werden, damit an der Oberfläche die Autos ungehindert fahren können. Staus entstehen immer dann, wenn das Verkehrsnetz die Menge der Fahrzeuge nicht mehr aufnehmen kann. Eine billigere und einfachere Lösung wäre, die Einfahrt der Pkw in solchen Situationen zu beschränken. In einem Hallenbad wird der Zutritt auch beschränkt, wenn die Kapazität erreicht ist. In Salzburg wären dazu Park-and-Ride-Plätze an den wichtigsten Einfallsstraßen erforderlich, die einen einfachen Umstieg in Öffis ermöglichen.

Dieses S-Link-Projekt will nur den ungehinderten Pkw-Verkehr in der Stadt fördern, anstatt ihn mit anderen Maßnahmen einzuschränken. Klimapolitisch ist ein derartiges Projekt jedenfalls ein totaler Fehlschlag.

Rudolf Litofcenko LLM. oec., 5071 Wals