CO2-Steuer ist verfassungswidrig!

Seit Herbst 2022 müssen wir eine ständig steigende CO2-Steuer berappen, welche eklatant den in unserer Verfassung festgeschriebenen "Gleichheitsgrundsatz" widerspricht, bezahlen. Die Verletzung besteht darin, dass die Luft-und Schifffahrt mit einer ganz fadenscheinigen Auslegung von der CO2-Steuer ausgenommen wurde. Die ICAO (UN-Luftfahrtorganisation) begründet dies damit, dass man Start- und Landegebühren entrichten muss und wir zum Beispiel Autofahrer bekommen vom Staat zum größten Teil die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Das "Fadenscheinige" daran ist, dass wir EU-Bürger uns diese Infrastruktur über die Steuern sowie Autobahnmaut, Tunnelbenützungsgebühren selbst bezahlen. Da diejenigen die in der EU solche Vergünstigungen beschlossen haben, scheinbar gar nicht mehr wissen, worum es bei CO2-Besteuerung geht. Es wäre höchst an der Zeit, dass unsere Bundesregierung bzw. die Verfassungsministerin Edtstadler sich dieser eklatanten Ungerechtigkeit annimmt und Klarheit schafft. So wie es jetzt ist, gibt es nur eine Möglichkeiten, die Abschaffung der CO2-Steuer zu veranlassen, da es sich eindeutig um einen Verfassungsbruch handelt. Auch wenn man das "Internationale Interesse" vorschiebt, um die Ignorierung des Gleichheitsgrundsatzes zu rechtfertigen, gibt es der EU-Führung noch lange nicht das Recht, die Hauptverursacher des CO2-Ausstoßes (Luft- und Schifffahrt) nicht dafür bezahlen zu lassen, da Start und Landegebühren nicht im geringsten etwas mit einer Befreiung von der CO2-Besteuerung zu tun haben. Es muss endlich aufhören, immer die EU-Bürger, welche das System finanzieren und keine Lobby (die EU Parlamentarier kann man vergessen) in Brüssel haben, zum Zahlen zu verurteilen.



Gerhard Lettner, 5020 Salzburg