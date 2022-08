Computererziehung für Senioren

In einer simplen Angelegenheit wurde eine Seniorin vom Amt "aufgefordert", diese online zu regeln. Vielfach wird vielen älteren Personen angeraten, schriftliche Anträge, Eingaben etc. online zu erledigen. Dazu ergeht die Frage, ob es denn nicht möglich ist, in einfacher Form diese Angelegenheit zu regeln? Viele Senioren/-innen besitzen keine Computeranlage, Internet etc., wollen auch infolge ihres Alters keinen Kurs dazu machen. Es ist daher von Amtspersonen etwas Rücksicht zu walten und nicht einfach ungeduldig telefonisch "Bedienungsanweisungen" durchzusagen.



Josef Lechner, 5500 Bischofshofen