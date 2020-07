Corona als Chance für ein Europa der Regionen

Zuerst die Flüchtlingskrise und jetzt Corona. Die europäischen Nationalstaaten reagierten in althergebrachter Manier durch Grenzschließung oder temporäre Grenzkontrollen innerhalb Schengens. Aber der Coronavirus hält sich nur wenig an Staatsgrenzen und tobt auch innerhalb der jeweiligen Länder in unterschiedlicher Intensität.

Hier hat sich zuletzt eine interessante Entwicklung abgezeichnet. Es scheint so, als ob sich die einzelnen Länder der EU auf ein einigermaßen koordiniertes Vorgehen geeinigt hätten, bei welchem bestimmte Regionen - in Österreich sind das die einzelnen Bundesländer - mit einem Ampelsystem bewertet werden. Die Skala reicht von grün (geringes Risiko) bis Rot (hohes Risiko). In roten Regionen wird von Reisen etc. dringend abgeraten. Sogar eine totale Abriegelung roter Zonen erscheint möglich und wird international bereits so praktiziert.

Diese Entwicklung ist außergewöhnlich, weil sie einerseits neue Grenzen zieht, die aber quer durch einen einzelnen Staat verlaufen können, andererseits aber bestehende Grenzen weniger relevant werden.

So wäre es in nächster Zeit durchaus denkbar, das die Bundeshauptstadt zu einer roten Zone erklärt wird, und bei einer schlechten Entwicklung der Fallzahlen sogar vom Rest des Landes abgeriegelt wird, während Bayern/Salzburg oder Tirol/Südtirol den Virus weiterhin unter Kontrolle behalten und ein ungehinderter Grenzverkehr möglich bleibt.

Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wieder einmal über die Idee eines Europas der Regionen nachzudenken. Das wäre auch sinnvoll, um die auf uns zukommende Schuldenkrise kollektiv bewältigen zu können. Denn die EU funktioniert global betrachtet nur als Gemeinschaft, und vielleicht sollte diese Gemeinschaft etwas kleinteiliger strukturiert sein.

Gerhard Feldbacher, 5101 Bergheim