Corona als Warnung und Chance begreifen

Eine Blaualge und ein Bakterium vereinigten sich, die Sonne schien auf dieses blaugraue Wesen und das Wunder geschah. Das erste Grün war geboren. Die Fotosynthese, CO 2 wird eingeatmet und Sauerstoff ausgeatmet, war von da an die Basis für alles Leben. Wenn Gott gesagt hat, macht euch die Erde untertan, so hat er damit nicht gemeint, bringt den Planeten an den Rand des Abgrunds. Die Chance, die Corona uns bietet, kann einen Heilungsprozess einleiten der das Überleben der Menschheit noch etwas verlängert. Klar ist, ohne den Menschen würde es Mutter Erde viel besser gehen. Betrachten wir Corona als Warnung, könnte uns der Turnaround noch gelingen. Sonst werden Viren und Bakterien die Herrschaft wieder übernehmen! Ohne den Menschen.

Wolfgang Allmann

5204 Straßwalchen

Quelle: SN