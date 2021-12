Corona auch online bekämpfen

Zu "Was wurde aus der Corona-App?" (SN, 2. 12.): Nicht nur die "Stopp Corona"-App hat sich praktisch seit Anfang 2020 nicht weiterentwickelt. Noch schlimmer finde ich, dass die Oberfläche zum Ausmachen von Impfungen und Testterminen (salzburg-testet.at) seit Beginn der Pandemie praktisch keine Fortschritte gemacht hat. Immer noch muss ich bei jedem Testtermin alle persönlichen Daten neuerlich eingeben. Einen Impftermin verschieben kann ich nur telefonisch über 1450, was die wirklich geduldigen Mitarbeiter dort nicht entlastet. Warum kann ich kein "Kundenkonto" anlegen, wo meine persönlichen Daten zwecks Terminvereinbarung gespeichert und alle ausgemachten Termine angezeigt werden? Natürlich sollte ich alle Termine dort dann auch selbst ändern können und dafür nicht 1450 wählen müssen. Corona wird wohl leider nicht so schnell weggehen und vermutlich regelmäßige "Impf-Updates" erfordern. Es wird Zeit, Corona auch online effektiver zu bekämpfen. Vielleicht wäre es dafür auch sinnvoll, die Weiterentwicklung von salzburg-testet.at vom Roten Kreuz an das Land Salzburg und eine spezielle "Task Force" zu übertragen.

Markus Gastinger, 5020 Salzburg