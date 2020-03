Corona - Ein Segen und Fluch zugleich

Österreich wird vor die größte Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg gestellt. Die Menschen begeben sich aus Angst vor dem Coronavirus in mehr oder weniger Selbstquarantäne, tätigen enorme Einkäufe, als würde man das eigene Haus nie mehr verlassen können und meiden die sozialen Kontakte. Vor allem ältere, aber auch schwächere oder kranke Menschen gehören zu den gefährdeten Risikogruppen in der aktuellen Situation. Vor allem aber die Wirtschaft und Betriebe haben schwer zu kämpfen mit der Notsituation im Jahr 2020. Arbeitnehmer müssen gekündigt werden Betriebe müssen geschlossen werden, was dazu führt, dass Menschen in finanzielle Notsituationen geraten werden. Neben den negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung, wirkt sich das Virus in gewissen Hinsichten auch positiv aus. Die Luftwerte haben sich seit den leer bleibenden Straßen enorm verbessert. Auch die Kanäle in Venedig sind seit dem Ausbruch des Virus wieder von Wasserlebewesen bewohnt, weil sich nahezu keine Gondeln auf dem Wasser befinden. Mittlerweile ist für jeden ersichtlich, dass Österreich auch in Notsituationen bestens versorgt ist und wird. Natürlich muss erstmals auf die gewohnte Freiheit und dergleichen verzichtet werden, jedoch zu dem Wohl eines jeden einzelnen. Es ist absolut erforderlich, dass Österreich als eines zusammenhält. Das Virus ist zwar gefährlich, jedoch auch ein Augenöffner. Es wird Zeit, dass die Menschheit wieder mehr auf Regionalität setzt, die lokalen Betriebe fördert und es endlich verstanden wird, dass unser aktuelles Handeln in die absolut falsche Richtung läuft.







Andrea Huemer, Schülerin, Bürmoos