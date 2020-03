Corona lehrt uns, klar zu sehen

Als reiferes Semester reagiere ich auf Corona mit Demut und Gelassenheit, aber absolut nicht unvorsichtig, um niemand anderen zu gefährden. Corona lehrt uns wieder klar zu sehen, was wichtig und was unwichtig ist! Wie war es doch meistens im Alltag: Schneller, billiger, hektischer und oft fehlte einfach der gesunde Hausverstand. Der Slogan "Geiz ist geil" wurde jetzt durch "Hände waschen" ersetzt. Nicht für alle, aber für viele. Corona zeigt uns die Anfälligkeit unseres globalisierten Lebensstils. Die Erzeugung lebenswichtiger Güter, einschließlich Medikamenten, wurde ausgelagert, weil es aufgrund schlimmer Arbeitsbedingungen dort billiger ist. Das muss sich in einem vernünftigen Ausmaß ändern. Ein großes Lob spreche ich den Regierenden in Bund und Land sowie allen Beteiligten aus, die neben den vorrangigen gesundheitlichen auch die wirtschaftlichen Probleme zu minimieren versuchen. Auf unserer Prioritätenliste müssen wieder mehr menschliche Werte als nur das Streben nach mehr um jeden Preis stehen. Auch eine gesunde Entschleunigung ist angesagt. Unser Alltag ist nicht abgesagt! Es geht weiter. Aber hoffentlich etwas anders, bewusster. Und es wird ein Leben nach Corona geben. Packen wir es so bald wie möglich an. Gemeinsam, so wie jetzt.





Günther Gutmann, 4040 Linz