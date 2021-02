Corona-Management des Gesundheitsamts Salzburg

Nachfolgend darf ich Ihnen meine Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt Salzburg in Zusammenhang mit dem Corona Management schildern:

Am 31. 10. 2020 waren meine Frau und ich zu Besuch bei einem befreundeten Ehepaar - wir blieben ca. drei Stunden für ein frühes Abendessen. Am 1. 11. 2020 informierte uns unsere Freundin, dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden sei (Test im Vorfeld einer geplanten Operation).

Am 2. 11. 2020 haben wir die Hotline 1450 angerufen und eine entsprechende Meldung gemacht. Der Mitarbeiter von 1450 informierte uns, dass wir uns bis einschließlich 9. 11. 2020 in Quarantäne zu begeben hätten. Darüber hinaus würden wir vom Gesundheitsamt Salzburg weitere Informationen und einen entsprechenden Bescheid erhalten.

Daraufhin habe ich meinen Arbeitgeber informiert und meine Frau (Psychotherapeutin in eigener Praxis) alle Termine für den genannten Zeitraum abgesagt.

Am 5. 11. 2020 habe ich (da wir noch keine Benachrichtigung der Behörde erhalten hatten) noch einmal die Hotline 1450 kontaktiert und unsere Situation geschildert. Zu meinem Erstaunen teilte mir ein anderer Mitarbeiter mit, dass wir gar nicht in Quarantäne hätten müssen, und - was schwerwiegend ist - wir keine wie immer geartete Bestätigung der Behörde erhalten würden.

Deshalb schwerwiegend, weil meine Frau für den Quarantänezeitraum einen Umsatzentgang von ca. 1600 Euro zu verzeichnen hatte. Um den Schaden zumindest teilweise (Versicherungsleistung max. 300 Euro-) bei der Versicherung geltend machen zu können, wird ein Bescheid der Behörde benötigt.

Telefonisch wurde mir von einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamts der Stadt Salzburg geraten, den Sachverhalt schriftlich zu melden, was ich in der Folge tat.

Dann war Funkstille. Auf meine wöchentlichen Urgenzen erhielt ich das erste und einzige Mal am 10. 12. 2020 eine Antwort - es werde an einer Lösung gearbeitet und ich erhalte zeitnah ein entsprechendes Schriftstück.

Und dann wieder Funkstille - bis heute (4. Februar). Auch ein letztes Mail an die Leiterin des Gesundheitsamts vom 28. 1. 2021 blieb unbeantwortet.

Ich verstehe, dass die Mitarbeiter/-innen des Gesundheitsamts in Zeiten wie diesen extrem gefordert sind und bin ihnen für Ihre Arbeit sehr dankbar. Tatsache ist aber auch, dass meine Frau ohne eigenes Verschulden einen Umsatzentgang von 1600 Euro zu verzeichnen hat und ich keine Krankmeldung für meinem Arbeitgeber vorweisen kann.

Vielleicht schafft es ein bisschen Öffentlichkeit, eine entsprechende Antwort zu bekommen.





Hansjörg Eingang, 5020 Salzburg