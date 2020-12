Corona-Massentests: Sind wirklich "Zuckerl" nötig, um zur Teilnahme zu bewegen?

Zu den Meldungen, die darüber berichten, dass die Menschen mit Gutscheinen, Geld oder anderem zur Teilnahme an den (kostenlosen) Massentests Anfang Jänner bewegt werden sollen, hätte ich einen (vielleicht etwas unkonventionellen) Vorschlag an die politischen Entscheidungsträger:

Es sollte auch dieses Mal jedem selbst überlassen sein, ob er zum Schnelltest geht. Wenn aber für ganz Österreich eine zehntätige Quarantäne gilt, könnte die Teilnahme an den neuerlich geplanten Massentests ein "Freitesten" bedeuten und in der Folge auch für die bisherigen Ignoranten und Verweigerer plötzlich interessant werden. Auf diese Weise könnten viele symptomlose Erkrankte gefunden, Ansteckungen vermieden und in der Folge die so nötige Entlastung für die Bediensteten in den Gesundheitseinrichtungen erreicht werden.

Walter Seiringer, 4843 Ampflwang