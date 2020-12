Corona-Maßnahmen und die verzweifelten Schüler

Meine Tochter hat dieses Jahr von der NMS zur HLWM Annahof gewechselt. Wegen Corona war sie gerade mal fünf Wochen vor Ort (bis 16.10)! Sie kennt manche Mitschüler gar nicht, Lehrer kaum - wie auch in dieser kurzen Zeit?

Lehrstoff soll angeblich nur vertieft werden. Welcher denn? Lauter neue Fächer, die es in der NMS noch nicht gab!

Für den Unterricht daheim braucht sie Google Classroom, Teams, Zoom und Jitsi Meet. (Laptop und eine gute Internetverbindung natürlich vorausgesetzt.) Muss das sein? Kann man sich nicht auf eine App einigen, wie andere Schulen auch? Bin ich IT-Experte?

Weiters hat sie "Mediendesign" gewählt, dort steht Fotografie auf dem Lehrplan. Wir haben eine Digicam, weshalb sie sich keine ausgeliehen hat. Allerdings erfüllt diese irgendwelche Einstellungen nicht. Also soll sie sich eine App aufs Handy herunterladen, der Lehrer kann mir aber nicht genau sagen welche…! Bin ich Fotografie-Experte?

Schularbeiten finden während des normalen Stundenplans statt. Bisher war das eine. Mein Kind fährt mit Öffis bis zu 2,5 Stunden in die Schule, alle Schulfächer davor und danach verpasst sie in dieser Zeit!

Vor kurzem hieß es, es gibt nur eine Schularbeit pro Semester - doch ein Großteil wird noch vor Weihnachten hineingequetscht, auch eine ausgefallene Schularbeit - warum?

Speziell schwierig sind Fremdsprachen - wie soll man über monatelanges Distance Learning die Aussprache von Wörtern lernen? Das Bilden von Sätzen? Ohne zu reden, ein Sprachgefühl entwickeln?

Es fehlt einfach die Interaktion. Augenkontakt, Mimik, aufzeigen und rückfragen können, sich mit Mitschülern austauschen.

Erwachsene, die schon einmal ein Onlinetraining gemacht haben, wissen, wie anstrengend das ist. Die Kinder machen das jetzt schon viele Wochen lang mit, es ist kein Ende in Sicht.

Was denkt sich unsere Regierung dabei? Ist den Politikern bewusst, welch einen Rückschlag das für unsere Bildung bedeutet? Und wie soll hier eine halbwegs faire Benotung überhaupt möglich sein?

Eine empörte Mutter mit einem teils frustrierten Kind und mit Sicherheit nicht die Einzige.







Katrin Wetter, 5131 Franking