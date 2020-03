"Corona-Matura"

Nach knapp 40 Jahren als Lehrer an einer AHS und nun schon ein paar Jahre in Pension verfolge ich, zumindest am Rande, das Geschehen im Bildungsbereich. Mit Interesse las ich den Beitrag in den SN über einen Herrn Kroske, der mit Support von doch einigen tausend Schülern nun in Zeiten wie diesen eine faire (?) "Durchschnittsmatura" fordert. Zur Untermauerung seiner Forderung führt er eine Kollegin an, die sich neben dem digitalen Lernen um Geschwister und Haushalt kümmert, da die Mutter im Homeoffice ist. Gerade jetzt hätte die Mutter Zeit, sich um diese Aufgaben zu kümmern und könnte die Tochter vor der Matura entlasten. Weiters führt Herr Kroske schlechte E-Learning-Bedingungen, Lernumfeld sowie die psychische Ausnahmesituation an. Unterstützt wird der angehende "Möchte nicht traditionell maturieren"-Kandidat vom Landesschulsprecher Melih Oener, der das absurdeste Argument schlechthin liefert: die Tagesverfassung! Zur Ehrenrettung dieser zwei Herren sei jedoch die Frage zulässig: Welcher angehende Maturant würde nicht mit Handkuss auf die Schlussprüfung verzichten, wenn es anders auch geht, ohne sich noch einmal etwas anzustrengen?

Schon die Einführung der Zentralmatura hat einen dramatischen Niveauverlust gebracht. Eine 10%-Durchfallsquote wird als Katastrophe betrachtet und zum Anlass genommen, die Anforderungen noch einmal herunterzuschrauben. Bei einer negativen schriftlichen Note wird die mündliche Prüfung ja doch wieder vom Unterrichtenden vorgenommen, der schon dafür sorgt, dass der Kandidat besteht, da ja sonst ein schlechtes Licht auf den Herrn Professor fällt. Der Trend ist jedoch nicht aufzuhalten. Nur der Dumme ist manipulierbar!





Mag. Peter Mühlbacher, 5700 Zell am See