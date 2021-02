Corona: Mit dem Tod auseinandersetzen

In dieser jeden Bürger auf andere Art (heraus)fordernden Covid-Erfahrung wünsche ich

mir mehr Auseinandersetzung mit dem Tod. Nicht in einer Form des Bekämpfens des Todes, nicht in Form von Tabuisierung desselben, nein, durch eine individuelle und gesellschaftliche Konfrontation mit dem Tod. Wie kann ich mir den Tod näher ansehen? Welche Emotionen spüre ich bei der Beschäftigung mit dem Tod? Wie gut kann und möchte ich mich auf das Sterben vorbereiten? Ich wünsche mir so sehr Menschen mit Courage, die dem Tod ins Gesicht schauen wollen, vielleicht sogar mit einem Quäntchen Neugier dabei. Menschen, die sagen können: "Ich habe ein gutes Leben gehabt. Jetzt ist es Zeit, diese Welt zu verlassen - gut vorbereitet, würdevoll, mit Frieden im Herzen." Wie könnte so eine Vorbereitung konkret aussehen?

Ich selbst habe nicht wenige Tode in meiner Familie erlebt. Und ich wünsche mir von mir selbst, in der beschriebenen Art und Weise loslassen zu können, wenn es so weit ist. Nicht nur in meiner Patientenverfügung habe ich schon viel dafür vorbereitet. Zum Schluss noch ein Satz aus der buddhistischen Philosophie: "Nur wer Freundschaft schließt mit dem Tod, kann sich auch dem Leben voll und ganz hingeben."

Alma Hübler, 5322 Hof bei Salzburg