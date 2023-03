Corona-Pandemie: Die Folgen der Einschränkungen hängen noch nach

Die Pandemie und die darauffolgenden Maßregelungen haben viele Menschen negativ beeinflusst. Früher hatte ich gerne Kontakte. Dann sollte ich plötzlich niemandem mehr die Hand geben, weil ich ansteckend sein könnte. Das bringe ich aus meinem Denken noch nicht heraus. Die Angst um den kleinen Rest meines Lebens hält sich in Grenzen, möchte nur niemanden schädigen. Ich glaube, die Politik versuchte das Richtige zu machen. Wer weiß es besser? Viele Infektionen habe ich in meinem langen Leben er- und überleben dürfen oder müssen. Sind wir so weit weg von der Natur, dass wir immer Unmengen von Pharmazie brauchen, um Infekte zu bekämpfen? Mein Verdacht ist, dass wir damit den natürlichen Aufbau der eigenen Abwehrkräfte verhindern. Alle die sich nicht impfen ließen, beglückwünsche ich jetzt. Ich war dazu gezwungen, um Besuche im Pflegeheim machen zu können. Habe auch die Einstiche überlebt, doch die Folgen der Einschränkungen noch immer nicht gänzlich verarbeitet.

Heidemarie Stöger, 5301 Eugendorf