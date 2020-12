Corona ruft nach Veränderung

Vielen Dank für den wertvollen Leserbrief : "Le microbe n'est rien - le milieu est tout" (SN v. 30.11.)! Herr Claus Friese spricht die "Kultur der heutigen Industrienationen", unser "Milieu" an. Wenn ich diese Gedanken weiterspinnen darf: Wir sind - wohl schon lange, aber jetzt überdeutlich - aufgerufen, das Lebenssystem in unseren Industriegesellschaften wesentlich zu überdenken. "Corona" ruft, schreit, singt, flüstert - je nach Lebenssituation in verschiedenen Klangfarben und unterschiedlicher Intensität - nach Wandlung unseres Systems in Bezug auf Soziales, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Spiritualität u.a.m. Im Kern geht es um die Frage, ob wir bereit sind, unser Leben als Gesellschaft - unser Milieu - in eine Richtung zu verändern, wo wir die Spezies Mensch (wieder) mit Würde, Kultur und liebevollem Umgang mit Tieren, Natur und Mitmenschen in Verbindung bringen können. Ein diesbezügliches "In-uns-Gehen" wäre gerade im Advent lohnend. Ich wünsche es uns allen, allen, die "guten Willens" sind, inklusive unserer Regierung.

Prof. Mag. Norbert Brandauer, 5321 Koppl