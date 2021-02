Corona-Schnelltest und KFZ-Begutachtung

Immer wieder zu hören - Schnelltests bringen nichts, sind nur Momentaufnahmen. Stimmt. Jeder österreichische Autobesitzer bringt sein Auto anstandslos zur KFZ-Begutachtung = "Pickerl". Ist eine Momentaufnahme. Stimmt auch. Am Tag danach kann schon was kaputt sein am Auto. Licht, Bremse, usw . . . Trotzdem ist dieser Termin unerlässlich, können doch dabei Schäden am Auto entdeckt werden, die sonst zu schweren Unfällen, vielleicht sogar mit tödlichem Ausgang, führen würden. Auch eine Momentaufnahme, aber niemand kommt auf die Idee, das nicht zu tun. Alles klar?





Hermann Kendler, 4802 Ebensee