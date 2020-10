Corona und der Preis der Zukunft

Du gehst durch die Linzer Innenstadt, um kurz eine Besorgung zu machen. Aus den Öffis blicken dich Gesichter mit verängstigten Augen an, ihre Masken fast bis zum Anschlag übers Gesicht gezogen. Auf dem Gehsteig begegnest du Menschen, die um alles, was nur andeutungsweise an menschliche Gestalten erinnert, einen Riesenbogen machen, ihr fragender Blick sagt: Hast du Corona, bist du infiziert, hast du Symptome? Jedes noch so kleine Husten macht verdächtig. Du gehst weiter, weil du einen Termin in einem öffentlichen Amt hast und machst die Erfahrung, dass es fast leichter ist, in ein Hochsicherheitsgefängnis zu kommen, als diesen Beratungstermin wahrzunehmen. Angstvolle Blicke, wohin du auch schaust, Entsetzen fast allerorts. Die Angst der Menschen gegen irgendwelche dubiosen Vorschriften zu verstoßen, ist buchstäblich greifbar. Ältere, die - von der Politik völlig verängstigt - verzweifelt versuchen, den Rest ihres Lebens vor Corona in Sicherheit zu bringen.

Diese Welt ist so fremd geworden - eine Welt des inneren Rückzuges, in der selbst Freunde versuchen, den Kontakt auf ein steriles Medium wie Handy oder Laptop zu begrenzen. Das alles wird als Preis genannt - als Preis für die Volksgesundheit, für die "Rettung der Menschheit" vor dem angeblichen Killervirus!

Die Frage der Verhältnismäßigkeit wird dabei völlig ausgeblendet. Jeden Tag weitere Horrorzahlen, deren Seriosität ich hier ernsthaft hinterfragen möchte, jeden Tag ein Negativtsunami, der den Menschen die Kehle zuschnürt und ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Sie ist so fremd geworden diese Welt. Wo ist es hingekommen - das Lächeln der Menschen? Versteinert hinter zwangsverordneten Masken, deren Sinnhaftigkeit mehr als umstritten ist. Wo ist ihre hoffnungsfrohe Zuversicht, ihr Optimismus, der die Quelle allen Lebens darstellt? Wo sind die jungen Menschen, die sich ihrer Zukunft freuen können, wo die Kinder, die unbekümmert in Parks spielen dürfen und die ihre Eltern nicht anonymisiert durch Masken betrachten müssen? Wo soll das alles enden - in einer bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Entfremdung?

Eine ganze Generation, die in Panik vor Viren aufwächst und die für diese Zwangsbeglückung einen hohen Preis bezahlen wird - Kollateralschäden sind nun einmal die Dramen der Zukunft und das Verbrechen einer kurzsichtigen, verfassungsverachtenden Politik! Sie ist so fremd geworden, diese Welt!

Rudolf Diensthuber, 4565 Inzersdorf im Kremstal