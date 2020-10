Corona und Sprache

Seit sieben Monaten lesen und hören wir täglich von der Absonderung und von der Isolierung von Menschen. Tausende Mitbürger/-innen werden täglich zu neuen Verdachtsfällen. Manchmal könnte man meinen, in einem großen Kriminalgeschehen zu sein. Als Vertreter einer Sozialorganisation ist es mir ein besonderes Anliegen, von dieser befremdlichen Wortwahl in der öffentlichen Sprache im Zusammenhang mit Corona wieder wegzukommen. Diese Sprachbilder mögen in abgrenzbaren medizinischen und behördlichen Situationen berechtigt sein. Im alltagssprachlichen Kontext der Coronapandemie verwendet, machen diese Begriffe jedoch etwas mit dem Befinden der betroffenen Menschen - sowohl in psychologischer als auch in sozialer Hinsicht. Und sie machen etwas mit unserer gesellschaftlichen Atmosphäre.

Unser gelingender Umgang mit der Pandemie ist längst keine ausschließlich medizinische Angelegenheit mehr, sondern hat ebenso psychologische, soziale und gesellschaftliche Implikationen. Aus diesen erweiterten Perspektiven betrachtet, gehört kein erkrankter Mensch abgesondert, isoliert oder als Verdachtsfall geführt. Diese stigmatisierende und subtil bedrohlich wirkende Sprache ist auch nicht mehr notwendig, um den Ernst im Umgang mit dem Virus zu unterstreichen. Man könnte es auch anders sagen und trotzdem dieselbe Wirkung erzielen.

Wir sollten uns daher um neue Begriffe bemühen. Denn letztlich geht es darum, das breite gesellschaftliche Commitment zu den nötigen Corona-Maßnahmen noch längere Zeit aufrecht zu halten. Dafür ist eine gemäßigte Sprache ein wichtiger kommunikativer Schlüssel. Krisenkommunikator/-innen wissen das: Manchmal reicht ein unglücklich gewähltes Wort, ein unüberlegter Satz und das Vertrauen in das Krisenmanagement wird brüchig. Könnten wir nicht einfach sagen: "Ein Mensch mit einer Covid-19-Infektion muss in Corona-Quarantäne.", anstatt "Der wird abgesondert" oder "Der wird umgehend isoliert"? Wie wäre es mit "Frau M. wird getestet und bleibt bis zum Ergebnis zuhause" statt "Frau M. wird als Verdachtsfall geführt"? Kürzer und weniger kriminalisierend klingt auch Klärungsfall.

Ich glaube, eine sprachliche Mäßigung täte uns gut und könnte zur Entdramatisierung beitragen. Corona kann man trotzdem so ernst nehmen, wie es weiterhin nötig ist.



MMag. Michael König, Diakoniewerk Salzburg & Tirol, 5026 Salzburg