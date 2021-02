Coronademo mit gemischten Gefühlen

Weil viele Vorschriften der Regierung in der Coronazeit für mich unverständlich sind, habe ich an der Demonstration an der Saalachbrücke teilgenommen. Vieles, was die Redner angesprochen bzw. gefordert haben, war richtig und die Disziplin der Teilnehmer einwandfrei. Dass aber auf der Brücke zig Polizisten standen und uns von den Teilnehmern aus Freilassing trennten, war sehr bedrückend.

Haben wir nicht auf beiden Seiten der Saalach die gleichen Probleme? Muss die Politik wirklich einen Keil zwischen uns treiben? Übrigens: Als ein Redner mit Gitarre uns aufgefordert hat, die Masken wegzuwerfen, bin ich gegangen.





Rotraut Mandl, 5071 Wals